Ça commence comme une bonne histoire de stand-up: «Est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où Harvey Weinstein m’a dit qu’il fallait que je lui serre la main à un gala de charité?» écrit Ron Perlman sur son compte Twitter. Puis l'acteur du «Nom de la Rose», de «Hellboy» ou encore de «Sons of Anarchy» déroule: « Donc je suis allé aux toilettes, j’ai pissé partout sur ma main et ensuite je me suis dirigé droit vers lui.» Padam Tsss!

Il termine son tweet avec une référence à Donald Trump: «Je pense à ça à chaque fois que 'lil donnie' ouvre son sac KFC.»

Did I ever tell ya about when Harvey Weinstein told me to make sure I shook his hand at a charity event, so I stopped in the mens room and pissed all over my hand, then went straight up to him on the receiving line? I think about that every time lil donnie opens up his KFC.