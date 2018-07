Amateurs de ballon rond et de téléralité, Facebook est peut-être sur le point de réussir le mix parfait entre vos deux passions. Selon «Variety», le réseau social est en train de négocier avec Cristiano Ronaldo pour en faire le héros d'une émission sur sa vie qui serait disponible sur Watch, sa plateforme de vidéo à la demande de Facebook.

D'après les sources du magazine, l'entreprise de Mark Zuckerberg serait prête à offrir 10 millions de dollars au Portugais, dont la page compte plus de 122 millions de fans, pour 13 épisodes. Le programme pourrait s'inspirer de «Tom vs Time», qui suivait le joueur de football américain et mari de Gisèle Bündchen Tom Brady et qui a été proposé sur Facebook début 2018.

Comme le rappelle «Variety», le sportif de 33 ans collabore déjà avec le réseau social. Il est le producteur d'une série sur une équipe de football féminine.

(Le Matin)