Rose McGowan s'est réjouie de l’arrestation imminente du producteur déchu Harvey Weinstein, qu’elle accuse de l’avoir violée dans un hôtel de l’Utah. L’actrice fait partie de celles qui ont dénoncé celui qui fut autrefois l’un des producteurs les plus puissants d’Hollywood. Mais contrairement à beaucoup qui l’ont accusé de harcèlement sexuel ou de conduite inappropriée, Rose McGowan est l’une des rares à l’avoir accusé de viol.

Quelques heures après qu’il fut annoncé qu’Harvey Weinstein devait se rendre aux autorités new-yorkaises ce vendredi, après une enquête longue de plusieurs mois, la star de« Charmed» a exprimé ses sentiments sur Instagram. «Moi, ainsi que de nombreuses survivantes des actes d’Harvey Weinstein, espérons que notre violeur sera reconnu coupable aux yeux de la loi. Il y a vingt ans, j’ai juré que je corrigerai cette faute. Ce soir nous avons avancé d’un pas vers la justice. Nous étions de jeunes femmes agressées par Weinstein, puis terrorisées par son vaste réseau de complices. Je me tiens aux côtés des victimes et des survivantes qui partout disent leur vérité.»

Plus de 90 femmes ont accusé Harvey Weinstein d’agression et de harcèlement sexuel, et ce dernier a nié toutes les accusations de relation sexuelle non consentie. (Le Matin)