Rose McGowan a peur qu'Harvey Weinstein décide de se venger. L'actrice, qui avait révélé en 2017 avoir été violée par le producteur, a été soulagée d'apprendre qu'il risquait jusqu'à 25 ans de prison après avoir été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle ce lundi 24 février.

Néanmoins, dans une interview pour l'émission britannique «Good Morning Britain», la star de «Charmed» s'est dite inquiète des potentielles représailles. «La nuit dernière – je vais être honnête – j'étais assise chez moi et je me disais qu'il était temps de faire une lessive et j'ai pensé: Ah tiens, je me demande... S'il est condamné, est-ce qu'il va engager un tueur pour m'assassiner? Voilà, c'est le genre de pensées que j'ai et c'est ce qui ne va pas et qui me rend malade. C'est pour ça que je me bats si dur pour que ça cesse. Mais encore plus important, je me bats pour qu'on remette les choses à plat au niveau global, parce que ce genre de choses arrivent encore», a-t-elle déclaré.

Ex-agents du Mossad engagés?

Rose McGowan avait déjà accusé Harvey Weinstein d'avoir embauché d'anciens agents du Mossad pour lui nuire, une pratique du producteur qui a été abordée lors de son procès.

