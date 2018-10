Rose McGowan a poussé un nouveau coup de gueule. Dans une interview publiée par le «Sunday Times» le 7 octobre 2018, l'actrice américaine s'est exprimée sans détour sur l'industrie hollywoodienne, ce monde «dégueulasse» complètement imperméable au féminisme. Elle semble notamment s'en prendre aux activistes qui se sont regroupées autour du hashtag #MeToo, encourageant les victimes de harcèlement et d’agressions sexuelles à prendre la parole.

Elle n'y va pas de main morte. «Ce sont des blaireaux», a-t-elle lancé. «Ce ne sont pas des porte-paroles, juste des losers. Je ne les aime pas. Comment expliquez-vous que j'ai été élue "homme de l'année" par GQ (magazine masculin, ndlr) et qu'aucun magazine féminin ou aucune organisation féminine ne m'ait soutenue ?», a poursuivi l'actrice.

Le journal explique que Rose McGowan, 45 ans, n’a été invitée à aucun des déjeuners ou des brunchs organisés par le mouvement Me Too. «Et je ne veux pas y aller parce que c’est de la connerie. C’est un mensonge», s’est-elle emportée.

La comédienne n’hésite pas à comparer les féministes de Hollywood au Band Aid, le groupe de chanteurs réunis dans les années 1980 par Bob Geldof pour combattre la famine en Afrique. «Elles font ça pour se sentir mieux. Mais je les connais. Ce sont des couardes, et tant qu’elles donnent le change pour les apparences, ça leur suffit.»

I never said #MeToo is a lie. Ever. I was talking about Hollywood and Time’s Up, not #MeToo. Ugh. I’m so tired of erroneous sh*tstorms. #MeToo is about survivors and their experiences, that cannot be taken away.