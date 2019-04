Est-ce la présence conjointe de Camille Lacourt et Rocco Siffredi qui a mis Roselyne Bachelot en joie? Le fait est que l'ex-femme politique a raconté une anecdote coquine, hier soir sur le plateau des «Terriens du samedi», sur C8.

Ainsi, l'ancienne Ministre a expliqué sa stupéfaction, le jour où elle a trouvé un étonnant objet à l'Assemblée nationale: «Quand il y avait eu des travaux, je reviens dans mon bureau, et il y avait un petit frigo qui ressortait de la boiserie. Je regarde, et les ouvriers - qui devaient se livrer à quelques activités qui n'étaient pas de la rénovation... j'avais trouvé un énorme godemiché coincé derrière le frigo et des revues pornographiques. Donc j'ai gardé les revues, mais il me fallait me débarrasser de l'outil.»

«La mère Bachelot, elle s'embête pas»

Et Roselyne Bachelot, rieuse, de poursuivre: «Je me dis, je peux pas le jeter dans la poubelle! Les huissiers, s'ils le trouvent dans la poubelle, ils vont se dire la mère Bachelot quand même, elle s'embête pas (...) Alors me voilà partie avec l'outil dans mon sac, pour le mettre dans une poubelle. Et chaque fois que, sur le boulevard Saint-Germain, j'avançais auprès d'une poubelle, je trouvais quelqu'un que je connaissais! J'ai croisé Jean-Louis Debré, j'allais pas jeter le truc devant lui!»

L'anecdotes a provoqué les rires des spectateurs et des invités, l'admiration de Thierry Ardisson. Et des fulgurances de Laurent Baffie que nous vous laissons découvrir sur la vidéo.

(Le Matin)