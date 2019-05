Il est enfin arrivé. Le fils de Meghan Markle et du prince a pointé le bout de son nez, le lundi 6 mai, à 6 h26. Ce garçon de 3,3 kilos crée déjà l'émotion sur le Web et plusieurs personnes ont réagi à sa naissance. Tour d'horizon.

Arrivée des Etats-Unis depuis dix jours, la mère de Meghan Markle s'est exprimée via le compte officiel de Kensington Palace, se disant «folle de joie par l'arrivée de son premier petit-fils»

The Duchess’s mother, Doria Ragland, who is overjoyed by the arrival of her first grandchild, is with Their Royal Highnesses at Frogmore Cottage.

Her Royal Highness and the baby are both doing well. — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2019

Le prince William et Catherine Middleton ont eux aussi pris la parole sur les réseaux sociaux. L'oncle et la tante du bébé, eux-mêmes parents de trois enfants, ont ainsi fait part de leurs félicitations via leur compte Instagram. «Le duc et la duchesse de Cambridge sont enchantés par l'annonce de la naissance du fils du duc et de la duchesse de Sussex et ont hâte de rencontrer le nouveau membre de la famille.»

Theresa May, premier ministre de Grande-Bretagne a fait dans le classique: «Félicitations au Duc et à la Duchesse de Sussex pour la naissance de leur fils. Je vous souhaite le meilleur en ce moment de joie.»

"Congratulations to the Duke and Duchess of Sussex on the arrival of their baby boy. Wishing you all the best at this happy time." - PM @theresa_may — UK Prime Minister (@10DowningStreet) May 6, 2019

L'oncle du Prince Harry, Charles Spencer, s'est réjoui de l'arrivée du royal baby, lui aussi de son signe astrologique, Taureau. «Quelle très belle nouvelle aujourd’hui. Félicitations! (Je suis content qu’un autre Taureau face partie de la famille.)»

Really very lovely news today - many, many, congratulations! (Good to have another Taurean in the family....) — Charles Spencer (@cspencer1508) May 6, 2019

La célèbre présentatrice TV Ellen Degeneres a aussi laissé un mot sur les réseaux sociaux. «Félicitations à Meghan Markle et au prince Harry. Le bébé est au 7e rang pour accéder au trône. C'est fou, car en ce moment je suis la 7e personnes dans la file d'attente du supermarché.»

The #royalbaby is here! Congratulations, Meghan Markle and Prince Harry. The baby is 7th in line for the throne, which is crazy, because right now I’m 7th in line for the key-making kiosk at my grocery store. @RoyalFamily — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 6 mai 2019

Celui qui a marié Meghan Markle et le Prince Harry le 19 mai 2018 à la Chapelle Saint George a félicité les jeunes parents. «Que Dieu bénisse cette nouvelle famille avec amour, santé et joie.» Sera-t-il celui qui baptisera le nouveau membre de la famille royale ? Affaire à suivre.

Congratulations to the Duke and Duchess of Sussex on the birth of their baby boy. May God bless the new family with love, health and happiness. #RoyalBaby pic.twitter.com/KmVV9mWpEB — Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) May 6, 2019

Alors qu'elle a partagé l'affiche de la série «Suits» aux côtés de Meghan Markle pendant plusieurs années, l'actrice Sarah Rafferty s'est montrée très enthousiaste pour son ancienne collègue. «Je souhaite beaucoup d'amour», a-t-elle notamment écrit. Tout comme son partenaire à l'écran Patrick J Adams: «J'ai appris il y a 7 mois à quel point devenir un parent vous transforme et je ne pourrais pas être plus heureux pour Meghan et Harry qui sont au début de cette aventure.»

Hearts are leaping for a beautiful, wondrous and healthy baby boy! Sending much love and wishes for every blessing across the pond today and everyday! ?? — Sarah Rafferty (@sarahgrafferty) 6 mai 2019

Just heard that the world just got heavier by 7 pounds and 3 ounces. Much love to him and his incredible parents. Learned first hand 7 months ago how transformational becoming a parent is and couldn’t be happier for Meghan and Harry as they begin this adventure. #playdatesoon — Patrick J Adams (@halfadams) 6 mai 2019

(Le Matin)