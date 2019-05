Le bébé de Meghan Markle et du prince Harry est très attendu. Il se pourrait même qu'il ait déjà pointé le bout de son nez. Mais toujours aucune information. Encore moins sur le sexe et le prénom du bébé, ce qui fait le bonheur des bookmakers.

Le nombre de paris continue d'augmenter sur le site britannique Ladbrokes, ce qui crée des surprises de dernières minutes. Cette semaine, le prénom Allegra a fait son apparition dans la liste des noms féminin. Il se classe sixième.

La raison? Il s'agirait du prénom que la princesse Diana aurait choisi si elle avait eu une petite fille. Au top, on retrouve toujours Grace et Diana.

Pour un garçon, Albert, Arthur et Alexander figurent en tête. Il ne reste plus qu'à attendre le communiqué officiel. En attendant, Meghan Markle et le prince Harry vont rester chez eux au Frogmore Cottage, où ils ont emménagé il y a quelques mois. (Le Matin)