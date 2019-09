C'est un Laurent Ruquier visiblement agacé qui a lâché un cri du coeur, mardi soir dans «C à vous» sur France 5. Interrogé par Anne-Élisabeth Lemoine, le présentateur de «On n'est pas couché» est revenu sur la présence de Yann Moix, samedi soir, dans son émission.

«Je n'ai pas envie de parler de l'affaire Moix pendant 20 minutes», a très vite lâché Ruquier venu présenter sa nouvelle pièce de théâtre.

«A chacun de pardonner ou pas»

Toujours à propos de Moix, qui fût son chroniqueur de 2015 à 2018, il a poursuivi: «Pendant huit jours, il en a pris plein la figure. Il s'est expliqué samedi soir et on le croit ou pas. Il a demandé pardon, on lui pardonne ou pas. A chacun de le faire ou pas.»

«Ce qu'il a fait est honteux et j'ai été choqué, a précisé Ruquier. Mais je n'étais pas au courant de ses écrits. Bien évidemment, si je l'avais su, il n'aurait pas travaillé avec moi.»

«On n'a pas avancé masqués»

Pour autant, l'animateur vedette de France 2 a mis en garde: «Je ne voudrai pas qu'il y ait de l'acharnement. Il a reconnu les faits, il demande pardon. Je ne sais pas où est la vérité dans ce qu'il dit. Mais il en a pris plein la gueule pendant huit jours et, croyez-moi, je me serais bien passé de cette affaire pour la première de «On n'est pas couché».»

Et de conclure: «Il a dit ce qu'il souhaitait, il s'est expliqué chez nous (...) Je l'ai employé pendant trois ans, tout le monde le sait, on n'avance pas masqué (...) Mais je trouve que ça fait beaucoup: maintenant, lâchez-le! Lâchez-le!»