Invité politique de l'émission «On n'est pas couché», samedi soir sur France 2, Nicolas Dupont-Aignan a mis en colère l'animateur Laurent Ruquier.

Une petite demi-heure après le début de son interview face à Yann Moix et Christine Angot, le député de l'Essonne et patron de Debout la France a expliqué que, s'il avait été au pouvoir à l'issue de la dernière élection présidentielle durant laquelle il s'était associé à Marine Le Pen, il aurait «laissé s'installer des camps de migrants au Jardin du Luxembourg chez Madame Angot».

Cette remarque a fait fulminer la chroniqueuse qui n'habite pas là où le politicien lui attribue un logement: «Mais arrêtez! Qu'est-ce que vous en savez que j'habite au Jardin du Luxembourg ? C'est quoi ces préjugés?», a riposté Angot.

Puis, s'adressant aux invités de l'émission, Dupont-Aignan a prétendu viser «une petite caste.» «La petite caste vous emmerde!», a tonné Jean Benguigui, présent sur le plateau.

C'est alors que Laurent Ruquier s'est mis très en colère contre le politicien: «Il suffit d'attendre 25 minutes pour que votre vrai visage explose! Ça fait du bien de vous voir tel que vous êtes vraiment! Vous êtes pire que Madame Le Pen en fait!»

Après avoir une nouvelle fois accusé les chroniqueurs de «ONPC» et Laurent Ruquier de vivre dans des habitations privilégiées, le député de l'Essonne a évoqué un quartier délicat de sa circonscription. «Vous y vivez vous? Non? Ah tiens, vous non plus! Alors taisez-vous vous aussi!, a répliqué Laurent Ruquier. Vous croyez que je suis né où? Que je viens d'où? Dans un HLM, Monsieur! Vous n'étiez sûrement pas en HLM vous quand vous étiez enfant! On sait d'où on vient et on oublie pas d'où on vient! Alors, arrêtez de nous balancer que l'on fait partie d'une caste ou je ne sais quoi!», a conclu l'animateur, ulcéré. (Le Matin)