Si on s'en fiche d'avoir les plaques de chocolat de Ryan Gosling, autant l'avoir vraiment en chocolat, non? La marque anglaise Chocolatician, spécialisée dans les gourmandises qui ressemblent à des célébrités et à des animaux, a dévoilé juste avant Pâques sa dernière nouveauté: une poule avec la tête du comédien canadien.

Pour les intéressés, cette petite sculpture était disponible pour le prix de 52.60 frs. Pour varier les plaisirs, le chocolat est décliné en trois saveurs: chocolat au lait avec des pattes au caramel, chocolat blanc avec pattes à l'orange, et au chocolat noir avec des pattes recouvertes de feuilles d'or (et vegan)!

Benedict Cumberbatch en lapin

Malheureusement, en ce moment le Ryan Gosling en chocolat a été retiré de la vente. Selon le site Creapills, cela serait «pour une question de droits». Mais pas question de rester sur sa faim. Des lapins en chocolat avec la tête de Benedict Cumberbatch sont toujours en stock. Une création, tout aussi loufoque, qui doit certainement faire fondre les fans de l'interprète de Sherlock Holmes et de Docteur Strange. (Le Matin)