Line Renaud ne pensait «pas dire du mal» de Simone Signoret, la grand-mère de Benjamin Castaldi, lorsqu’elle a évoqué dans Paris Match le goût pour la bouteille de la défunte actrice.

«Si j'étais excessive, c'était dans le travail, a raconté la chanteuse au magazine. J'aime aussi m'arrêter, prendre mon temps en buvant un petit apéritif. Je fais la fête de temps en temps, mais je ne commence pas à boire de l'alcool au réveil, comme Simone Signoret qui, dès 10 heures du matin, trempait ses croissants dans le pastis de La Colombe d'or…»

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Benjamin Castaldi a réagi à ces propos, s'indignant que l'on s'en prenne à «ceux qui ne sont plus là». «Je découvre ce matin que Line Renaud, pour qui j'ai au demeurant beaucoup de respect, dit des horreurs sur ma grand-mère et je commence à être sérieusement lassé par toutes ces personnes qui attaquent ceux qui ne sont plus là», a-t-il déploré. «Donc foutez la paix à tous ceux qui ne sont plus là. Foutez la paix à Johnny, foutez la paix à ma grand-mère, foutez la paix à tous ceux qui n'ont plus la chance de pouvoir se défendre!»

Mais visiblement, le chroniqueur a depuis eu une discussion avec la marraine de Johnny. Échange lors duquel cette dernière aurait présenté ses excuses. C’est en substance ce qu’a expliqué Benjamin Castaldi sur le plateau de «Touche Pas à Mon Poste» lundi dernier. «Elle m’a vu naître quasiment, c’est dommage. Line est plutôt très gentille et je n’ai pas compris cette attaque très gratuite», a-t-il confié, non sans garder un certain sentiment d'amertume. «Franchement, ça m’a vraiment blessé parce que c’était ma grand-mère et je ne veux pas qu’on dise que ma grand-mère trempait un croissant à 10h du mat’ dans un pastis. Je trouve ça blessant, un peu humiliant et c’est vrai que dans les artistes qui ont jalonné le siècle dernier, c’est quand même une des femmes qui a fait le plus pour les autres. Donc ça m’a fait chier», a-t-il ajouté.

(Le Matin)