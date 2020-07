Emma Watson a commencé à s'intéresser à la mode respectueuse de l'environnement quand elle était au collège. L'actrice a révélé que c'est en préparant des tournées promotionnelles et des avant-premières pour les films Harry Potter, que son intérêt pour la mode respectueuse de l'environnement a commencé.

«Je m'intéresse à la durabilité dans le monde de la mode depuis (…) la période où je faisais des press junkets et des tournées promotionnelles pour Harry Potter. Ça a commencé dès mes 12 ans, a-t-elle déclaré à Vogue.com, ajoutant qu'elle était motivée. pour en savoir plus grâce à un de ses professeurs. À l'école, je me suis particulièrement intéressée à la mode du commerce équitable et aux sources d'énergie renouvelables sous la direction d'un professeur de géographie qui m'a vraiment inspirée.»

Elle a également expliqué que la durabilité dans la mode était «un problème de premier ordre», et a appelé les femmes à l'aider à mettre fin à la fast fashion. «C'est aussi un problème féministe. On estime qu'environ 80% des travailleurs du vêtement dans le monde sont des femmes âgées de 18 à 35 ans, a-t-elle déclaré. Nous avons de grandes décisions à prendre et il faut passer à l'action pour réinventer et reconfigurer positivement ce que nous faisons et comment nous le faisons.»

Dans son interview, elle a également partagé ses marques durables et éthiques de prédilection, révélant que la marque américaine Christy Dawn était l'une de ses préférées. «Tout ce qui est vintage ! Réutiliser, recycler et reporter des vêtements qui existent déjà est la chose la plus durable que vous puissiez faire en tant que consommateur. J'ai récemment mis en lumière des boutiques vintage appartenant à des Noirs vraiment géniales sur mon Instagram, a-t-elle ajouté. Si vous avez besoin d'acheter quelque chose de nouveau, j'adore les robes d'été et les combinaisons de Christy Dawn. La créatrice et fondatrice de la marque, Christy, est merveilleuse.»

Cover Media