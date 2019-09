En 2015, Salma Hayek était élue «femme la plus torride de la décennie» lors des Spike Guys' Choice Awards. Quatre ans plus tard, la comédienne n'a pas changé: elle fait toujours monter la température. Et elle sait très bien s'y prendre.

Dimanche, la veille de son anniversaire, l’épouse de François-Henri Pinault a dévoilé une photo d'elle ultrasexy en bikini turquoise sur son compte Instagram. «Oui demain j’ai 53 ans! Et alors?» commente-t-elle, avant de voir pleuvoir les compliments.

En 2020, Salma Hayek sera à l’affiche du film Marvel «Eternals», aux côtés notamment d’Angelina Jolie. Avant on la retrouvera dans «The Hitman's Wife's Bodyguard», la suite de «Hitman & Bodyguard» (2017) avec Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson. En ce qui concerne son actualité plus privée, c'est sur son compte Instagram que ça se passe...