Le chanteur Sam Smith a rompu avec l’acteur de «13 Reasons Why», Brandon Flynn, à la fin du mois de juin mais il a toujours du mal à s’y faire. Pas de rancœur, loin de là, mais comme il l’a expliqué au «Sunday Times Style», c’est encore très récent.

«Brandon était génial. J’essaye encore de savoir ce que j’ai appris de cette relation et ce qu’elle signifiait pour moi. C’est encore assez frais», a-t-il expliqué. S’il a du mal à tourner la page et commencer un nouveau chapitre de sa vie, il explique que leur séparation s’est faite à l’amiable. «Toutes mes relations se sont terminées de façon douce, ça n’a jamais été moche», a-t-il ajouté.

Il a également expliqué pourquoi, alors qu’il préfère préserver sa vie privée, il ne s’offusque pas qu’on lui pose des questions personnelles et qu’on s’y intéresse. «Montrer des relations homosexuelles (au public) est important et rafraîchissant. On n’en voit pas des masses», estime-t-il. Le chanteur britannique a cependant souffert de crises d’angoisse et n’a pas caché ses nombreux complexes. Il explique être allé en thérapie pour se sentir mieux. «Ma plus grande peur dans la vie est de ne pas être satisfait, et la thérapie m’aide là-dessus», explique-t-il. (Le Matin)