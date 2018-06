Samy Naceri n'a pas fini d'en vouloir à Franck Gastambide. Après avoir refusé d'apparaître en clin d'œil dans «Taxi 5», car il estimait mériter un plus grand rôle, le héros des quatre précédents volets de la saga en remet une couche sur le réalisateur, qui joue aussi dans le film. Selon Samy Naceri, Gaston Gastambide est un très mauvais cinéaste.

Invité dans l'Interview sans filtre de «Télé-Loisirs», le comédien, très remonté, s'est directement adressé au réalisateur français: «Tu t'es trompé. T'avais un mauvais scénario, t'as mal réalisé et excusez-moi du terme, t'as tué une franchise, lui a-t-il balancé. Essaie de te remettre en question et si on te donne la chance de faire un 6, va dans le sens des spectateurs parce que là franchement tu t'es loupé.» Samy Naceri a précisé qu'il avait refusé de voir «Taxi 5», parce qu'il n'en avait vraiment pas envie.

(Le Matin)