A bientôt 72 ans, Carlos Santana vient de recevoir un prix d'honneur le week-end dernier à Las Vegas. Mais cette récompense n'est pas seulement destinée à sa musique. Il a reçu une ceinture de boxeur lors de la «Nuit des champions», le plus grand gala de charité du monde de la boxe, organisé par l'association du WBC (World Boxing Council) et l'horloger suisse Hublot.

Aux côtés de son ami Mike Tyson, Santana était venu soutenir d'anciennes gloires de la boxe comme George Foreman, Evander Holyfield ou encore Oscar De La Hoya, tous réunis pour une vente aux enchères destinée à soutenir les anciens boxeurs amateurs dans le besoin, et qui a rapporté plus de 1,2 millions de dollars. Carlos Santana a répondu aux questions du «Matin» à l'hôtel Encore de Vegas lors du cocktail.

On connaît Santana le musicien mais beaucoup moins l’inconditionnel de la boxe. Expliquez nous.

Je suis né dans une famille mexicaine très modeste et j'ai grandi à Tijuana (ndlr: au Mexique) le long de la frontière avec les États-Unis. Quand on était pauvre dans ma jeunesse, il n'y avait pas beaucoup de façons honnêtes de gagner sa vie. Mon père était un musicien alors il m'a appris la musique. L'autre option, c'était le sport et surtout la boxe. Un jeune qui n'avait pas peur de se battre pouvait gagner de l'argent dans les combats amateurs de Tijuana.

Avez-vous beaucoup d'amis boxeurs ?

Oui, et certains sont à Las Vegas autour de nous ce soir. J'ai rencontré Roberto Duran à Oakland lorsque je jouais dans des petits clubs de la région de San Francisco pour me faire connaître dans les années 70. A cette époque, Roberto était en train de devenir un champion mondial dans plusieurs catégories. Nous avons presque le même âge et nous sommes restés en contact au fil du temps.

Que représente le prix que vous avez reçu sous la forme d'une ceinture de champion de boxe?

J'ai toujours voulu utiliser ma notoriété pour aider ceux qui sont dans le besoin. La fondation WBC José Sulaiman aide des boxeurs qui n'ont ni argent, ni revenu pour surmonter leurs difficultés. Je trouve important de montrer l'exemple. A l'heure où certains veulent construire des murs pour séparer les peuples, je veux aider à rassembler les gens dans l'amour de son prochain. Chacun peut aider en ouvrant son cœur, sa maison ou son porte-monnaie.

Que vous ont appris vos racines mexicaines?

La notion de travailler dur. Le peuple mexicain est noble, fier et pur. Nous sommes connectés par la terre et le dur labeur. Qu'on arrête de dire que les migrants viennent aux USA pour profiter des avantages du pays. Moi j'ai toujours rencontré des migrants qui se retroussent les manches et n'ont pas peur de bosser durs pour gagner leurs salaires. Quand j'étais enfant, mon père me faisait vendre des chewing-gums au coin des rues pour aider à payer les factures de la famille.

L'horloger suisse est le partenaire de la «Nuit des champions». Quelle place à la Suisse dans votre carrière ?

J'adore la Suisse. Vous avez quelques-uns de mes festivals favoris au monde. Je ne peux pas rester plus de trois ans sans venir dans votre pays. Que cela soit au Paléo, à Montreux ou à Locarno, je me sens toujours accueilli à bras ouverts en Suisse. L'un de mes meilleurs souvenirs était d'ailleurs en Suisse romande en 2011 lorsque j'ai joué au Montreux Jazz Festival avec mon ami John McLaughlin.

A quand votre retour chez nous ?

Cet été, ma tournée est concentrée sur l'Amérique du Nord et je vais honorer une longue série de concert au House of Blues de Las Vegas. Alors dites bien à mes fans suisses que je les attends dans le Nevada pour un concert. Je traverse le monde à longueur d'année depuis des décennies pour ma musique. Cela me fait du bien de donner des concerts plus intime dans la ville où je réside depuis longtemps. (Le Matin)