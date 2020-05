Sara Sampaio, mannequin portugais de 28 ans, défile pour Victoria's Secret depuis 2013. Elle a donc deux beaux atouts sur lesquels mise la célèbre marque de sous-vêtements. C'est à leur sujet qu'elle a fait une confession sur son compte Instagram, confinée chez elle.

«Savez-vous la chose qu'on ne vous dit pas au sujet de la prise de poids? C'est que vos seins deviennent plus gros», a-t-elle dit dans une Story, ce mardi. «Alors, j'essaie juste de comprendre: qu'est-ce que je veux, plus d'abdos ou plus de seins?» s'est demandée l'Ange.

Question intéressante à laquelle elle n'a pas apporté de réponse...

L. F.