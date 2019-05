Sarah Jessica Parker s'en est prise, sur Instagram, au tabloïd «National Enquirer», et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère.

L'actrice a réagi à un article affirmant qu'elle et son mari Matthew Broderick«ont été photographiés en pleine dispute», une source affirmant «qu'ils se sont chamaillés lors du dîner avant de continuer dans la rue». Au cours de cette altercation, l'actrice aurait ainsi reproché à son compagnon, acteur de profession également, «le temps qu'il passe à Londres». Une infidélité artistiques en quelque sorte.

En réponse, l'actrice a démenti l'affaire avec une fougue peu coutumière. «C'est réglé comme du papier à musique, commence-t-elle: cela fait plus de dix ans que ces absurdités totalement inventées sortent. Et comme pas hasard, toujours quelques jours avant notre anniversaire, le 19 mai. (...) Il se trouve que, pendant ces quatre merveilleux jours avec mon mari à Londres, il n'y a eu ni cris dans un restaurant ou dans la rue, ni de confrontation à propos de son temps passé à Londres. Mes enfants et moi sommes immensément fiers de son travail», a-t-elle écrit.

Matthew Broderick joue en ce moment au Wyndham Theatre à Londres dans une production de «The Starry Messenger».

«Malgré votre harcèlement incessant, nous approchons trois décennies d'amour, de dévotion et de respect. Une vraie vie famille dans un foyer harmonieux. Voici un scoop fourni par une «source sûre», a conclu l'actrice. (Le Matin)