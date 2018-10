Sarah Jessica Parker vient de doucher les espoirs des fans de« Sex and the City»: elle a déclaré ne pas pouvoir imaginer faire un nouveau film sans Kim Cattrall. Les deux stars sont en guerre depuis l’an dernier. Kim Cattrall avait confirmé qu’elle ne souhaitait pas reprendre son rôle dans un troisième film alors que les trois autres actrices étaient plutôt partantes.

Les fans, qui espèrent ardemment une suite, avaient alors demandé à ce que Kim Cattrall soit remplacée ou que son personnage soit supprimé, une idée qui allait très bien à l’actrice. Elle avait évoqué le sujet avec Piers Morgan, expliquant qu’elle était pour qu’une actrice de couleur reprenne son rôle. «C’est un bon rôle. Je l’ai joué jusqu’à la ligne d’arrivée, et plus encore, et j’ai adoré ça. Une autre actrice devrait le reprendre. Peut-être faire une Samantha Jones afro-américaine, ou hispanique», avait-elle déclaré.

De son côté, la chanteuse Sia s’était proposée, expliquant qu’elle était très intéressée par le rôle de ce personnage accro au sexe. Sarah Jessica Parker avait réfléchi à l’idée, qui semble écartée maintenant. Répondant à un fan qui demandait des informations sur les réseaux sociaux, elle a écrit: Je ne sais pas si je peux imaginer faire un autre film sans elle.» (Le Matin)