Le geste peut paraître terriblement banal mais il suscitait pourtant des commentaires stupéfaits mercredi au Royaume-Uni: Meghan, la duchesse de Sussex, a refermé, elle-même, sa... propre portière de voiture.

Meghan Markle Defied Royal Protocol at Her First Solo Event and Closed Her Own Car Door https://t.co/G3FadUSOjR pic.twitter.com/0kGLhJA4Am

Avalanche de commentaires

La scène se passe mardi à la Royal Academy of Arts de Londres, où Meghan, l'épouse du prince Harry, doit assister à l'ouverture d'une exposition sur les arts et la culture de l'Océanie - son premier engagement officiel en solo.

Une luxueuse berline noire s'arrête devant le bâtiment, la duchesse de 37 ans en sort et, contrairement aux habitudes dans ce genre de situation, referme elle-même la porte du véhicule, d'un geste parfaitement naturel, et, semble-t-il, sans y prêter une attention particulière.

Dans un pays où la vie des membres de la famille royale est constamment scrutée à la loupe, cet épisode n'a pas manqué de déclencher une avalanche de commentaires.

«Bien joué Meghan!»

«C'est typiquement quelque chose que la reine et Kate Middleton (la belle-soeur de Meghan, ndlr) ne feraient jamais en public», soulignait le tabloïd The Mirror.

Certains n'hésitaient à y voir le signe que l'ex-actrice américaine est restée une femme simple, malgré son mariage en mai avec le prince Harry, le petit-fils d'Elizabeth II, qui lui a valu son titre de duchesse mais aussi toute une série de contraintes en raison de son entrée dans la famille royale.

«Une princesse qui prend encore le temps de fermer sa portière. Bien joué Meghan!», a tweeté Emily Andrews, correspondante royale du quotidien The Sun.

Video: #duchessofsussex arrives at the RA. A princess who still takes the time to shut her car door. Well done Meghan! pic.twitter.com/kJZXctr8AH

Protocole respecté

D'autres se montraient en revanche plus circonspects quant à l'importance à accorder à l'épisode, qui figurait en tête des articles les plus lus sur le site internet de la BBC.

«Nous nous souviendrons tous de l'endroit où nous étions lorsque nous avons appris que Meghan Markle a fermé sa propre portière. Ma vie a définitivement basculé», ironisait «Jess!!!», sur Twitter.

Histoire de ramener tout un chacun à la raison, l'expert en étiquette William Hanson soulignait de son côté que Meghan n'a en aucun cas transgressé le protocole royal, et que la duchesse a agi par réflexe.

«Habituellement, les membres de la famille royale et les dignitaires ont quelqu'un pour ouvrir et fermer les portes de leurs voitures, pour des raisons de sécurité, ça n'a rien à voir avec un comportement de princesse. Meghan a clairement fermé la porte par habitude», a-t-il expliqué sur Twitter.

This is not a protocol breach. Usually royalty and dignitaries have someone to open/close car doors for security reasons: nothing to do with "princess behaviour". Meghan clearly just shut the door out of force of habit. https://t.co/PiPmhei1uk