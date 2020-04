Anne-Elisabeth Blateau, qui joue Emma dans «Scènes de ménages» sur M6, a elle aussi attrapé la maladie à coronavirus. «J’ai commencé à tousser le lundi 23 mars puis petit à petit j’ai eu de la fièvre. Une fièvre un peu étrange, pas très haute, je suis montée jusqu’à 39,7°. Je n’étais vraiment pas bien, Tous les médecins que j’ai pu avoir en visio m’ont dit qu’il n’y avait pas trop de doute à avoir sur le diagnostic», décrit l'actrice à la rédaction télé du «Figaro». Toutefois, ne souffrant pas de détresse respiratoire, elle a suivi les recommandations et n'est pas allée à l'hôpital. Mais elle confie avoir eu peur.

En couple avec un enfant, Anne-Elisabeth Blateau dit s'être isolée dans une pièce. «L’isolement était compliqué car, pour bien faire, il faudrait avoir un petit studio indépendant, ce qu’on n’a pas. Néanmoins, je suis restée loin d’eux le plus possible», raconte-t-elle.

Impossible de respecter les gestes barrières

Impossible de savoir comment elle a été contaminée. Mais elle pense qu'il y a n'a pas eu d'autres cas à Kabo Family, la société de production de «Scènes de ménages». «On faisait très attention mais on tournait. Ce n’est pas comme dans un bureau où on peut s’éloigner, se parler de loin. On est dans une promiscuité. Ce n’était pas possible de faire autrement et de respecter les gestes barrières tout en faisant notre travail», reconnaît l'interprète d'Emma. Le tournage s'est arrêté dès l’annonce du confinement, le 16 mars. Toutefois M6 a pas mal d’inédits en réserve.

«J’attends encore 48 heures»

Aujourd'hui, Anne-Elisabeth Blateau va mieux «même si je tousse encore un peu et qu’il me reste quelques signes d’essoufflement, détaille-t-elle. Ça fait une semaine donc je suis sur la fin. Le week-end dernier a été très difficile. Les courbatures étaient vraiment douloureuses avec de la fièvre qui monte, qui descend toute la journée. J’attends encore 48 heures et s’il ne se passe rien, je pense que j’aurai vaincu le virus.»

Quant à l'après, elle le voit de manière plutôt pessimiste. «Je ne sais pas si les gens vont changer car je pense qu’il faudrait beaucoup plus que ça. Et surtout, j’ai peur que dès le lendemain de la fin du confinement, la vie reprenne comme en 40», se désole-t-elle.

L. F.