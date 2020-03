Dimanche 15 mars, Arnold Schwarzenegger est apparu dans une vidéo sur Twitter en compagnie de ses animaux de compagnie: un âne et un poney. «Restez à la maison, écoutez les experts, ignorez les idiots. On va s'en sortir ensemble», écrit-il en légende, alors qu'il est à table avec son poney Whiskey et son âne Lulu en train de manger des carottes.

«Le plus important, c'est de rester à la maison, parce qu'il y a un couvre-feu maintenant. Personne n'a le droit de sortir, surtout pas quand on a 72 ans. Donc on reste ici et on mange», explique-t-il aux animaux.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB — Arnold (@Schwarzenegger) March 16, 2020

Le Terminator avait posté cette vidéo quelques heures après que le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a ordonné la fermeture de tous les bars, boîtes de nuit, salles de sport et restaurants jusqu'au 31 mars au plus tôt, dans le but de limiter la propagation du coronavirus.

Cover Media