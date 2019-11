Ces dernières années n’ont pas été faciles pour Selena Gomez. La star lutte en effet contre un lupus, une maladie chronique auto-immune, ainsi que des problèmes de santé mentale.

Invitée dans le podcast «Giving Back Generation», elle a expliqué que le traitement qu’elle suit a eu un impact sur son poids. Un effet secondaire difficile à accepter lorsque l’on vit sous l'œil du public.

Selon la jeune femme de 27 ans, le lupus, l’hypertension artérielle et la prise de médicaments ont notamment contribué à des fluctuations fréquentes de son poids. «Pour être honnête, mon poids peut même changer selon le mois. Mais j’ai remarqué que j’avais pris du poids lorsque les gens ont commencé à me critiquer pour ça», a-t-elle confié. «Ça m’a beaucoup touchée. Ça m’a vraiment gâché la vie pendant un moment.»

«Je n’ai pas besoin de voir ce que les gens en disent»

Ces moqueries l'ont notamment poussée à quitter les réseaux sociaux pendant quelque temps. Si elle est aujourd'hui de retour sur Instagram, elle affirme qu’elle ne lit plus les commentaires sous ses publications. «Je vis ma vie en profitant de l'instant présent, et ça me convient très bien. Je publie une photo et puis je ferme l’application, c’est tout. Je vais apparaître sur un tapis rouge, je vais aller n'importe où, mais je n’ai pas besoin de voir ce que les gens en disent. J’ai participé, je me sentais merveilleusement bien, et ça s’arrête là.»

FDA