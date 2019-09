Selena Gomez a été «terrifiée» par son combat contre la dépression et l'anxiété. C'était devenu tellement insoutenable qu'elle a dû demander de l'aide l'an dernier. La star a accepté le McLean Award 2019, qui est décerné aux personnes qui ont fait progresser la compréhension du public en matière de maladie psychiatrique et de santé mentale.

Lors de leur dîner annuel à l'hôpital McLean dans le Massachusetts, la star a partagé sur Instagram une photo dans laquelle on peut la voir accepter la récompense.

«Je pense que nous sommes meilleurs quand nous disons la vérité, donc voilà ma vérité. L'an dernier, je souffrais mentalement et émotionnellement, et je n'arrivais pas à tenir le coup. Je ne pouvais pas sourire ou rester normale. On aurait dit que toute ma douleur et mon anxiété me tombait dessus d'un seul coup, et c'était l'un des moments les plus effrayants de ma vie».

La productrice de «13 Reasons Why» a expliqué avoir été soulagée d'apprendre ce qui allait mal avec elle.

«J'étais terrifiée, évidemment, parce que le voile était levé, mais aussi soulagée de savoir pourquoi j'avais souffert pendant tant d'années de dépression et d'anxiété. Après un an de travail acharné, je suis plus heureuse, plus en forme, je contrôle mes émotions et mes pensées, plus que jamais. Donc j'en suis très heureuse», a-t-elle ajouté.

Cover Media/CBO