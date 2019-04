Alors que le prince Harry et Meghan Markle viennent de s'installer à Windsor pour l'arrivée du bébé, les paris sur le sexe et le prénom de ce dernier continuent.

Le duc et la duchesse de Sussex n'avaient rien dévoilé à la presse... Même si selon une rumeur, qui date d'il y a deux mois, leur premier enfant sera une fille et elle s'appellera Diana. En l'honneur de Lady Di.

«Non, elle ne fera pas ça»

C'était sans compter la gaffe de Serena Williams. La joueuse de tennis, mère depuis peu, fait aussi partie des rares amies à qui Meghan Markle se confie sur sa future maternité. Interrogée par «E! News», la sportive lui a conseillé d'accepter de «faire des erreurs» et de ne pas être parfaite.

«Mon amie est enceinte et elle me disait: «Mon bébé fera ça» et je l'ai regardé en lui disant: «Non, elle ne fera pas ça», a-t-elle expliqué. Une banale anecdote à la base, mais qui donne un sérieux indice sur le sexe du futur royal baby.

L'Américaine vient peut-être de dévoiler ce secret pourtant bien gardé. Prêts pour la vie en rose? (Le Matin)