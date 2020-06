Un petit tour sur le compte Instagram de Shanna Kress, et le constat est clair: la vedette de la télé-réalité aime les bikini. De toutes les couleurs, de toutes les formes. Et elle semble en posséder des dizaines. Du moins, elle en porte des dizaines.

Alors, rien de surprenant au fait qu'elle publie quatre nouveaux clichés d'elle en maillot de bain le 8 juin. Sauf que pour une fois elle a opté pour un 1 pièce, et cela lui va à ravir.

«J’adore les maillots 1 pièce et vous?» demande celle qui a participé au succès des «Marseillais» et des «Anges de la téléréalité» et qui est aujourd'hui l’une des stars de «La Villa des cœurs brisés». Parmi ses quelque 2,9 millions d'abonnés, on retrouve une large approbation. On est d'accord aussi avec son choix. Et pourtant, cela nous arrive de juger à l'emporte pièce.

