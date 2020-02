Invitée mardi matin (heure américaine) sur le plateau de «Good Morning America», sur ABC, Shannen Doherty a révélé une inquiétante rechute: son cancer du sein est réapparu et atteint désormais le stade 4.

«Mon cancer est revenu», a confié, en larmes, l'actrice de «Beverly Hills» et de «Charmed».

Et d'ajouter : «C’est une pilule difficile à avaler. Je suis pétrifiée. J’ai peur. Il y a des jours où je me dis : «Pourquoi moi ?». Ensuite, je me dis : «pourquoi pas moi?» Qui à part moi mérite que ça lui arrive? Mais personne ne mérite ça.» Triste détail, Shannen Doherty a appris sa rechute en février 2019, juste avant que son ami et collègue de longue date, Luke Perry, succombe à un AVC.

Diagnostiqué en 2015, son cancer paraissait être de l'histoire ancienne en 2018, année au cours de laquelle Shannen Doherty annonçait une rémission sur les réseaux sociaux.