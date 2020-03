Elle assume son âge, fière des années qui passent. Sharon Stone fête ses 62 ans ce 10 mars 2020 et n'a jamais été aussi en forme. Pour l'occasion, elle a posté une photo sur Instagram et ses abonnés ont rapidement mentionné son «magnifique sourire» et de sa «beauté éternelle».

En 2016, l'actrice de «Basic Instinct» se confiait sur la vieillesse dans le magazine «Elle»: «L’âge est inscrit sur le passeport, sur le permis de conduire, il est une évidence. Pourtant, j’ai heurté beaucoup de femme quand j’ai clamé que j’avais 40 ans et que ma vie commençait. Puis quand j’ai dit qu’à 50 ans les femmes gagnaient la liberté de ne plus être un objet sexuel, ça a beaucoup choqué. Comme si les femmes devaient disparaître au-delà d’un certain âge.»

Pour sa part, l'ex-égérie Dior ne connaît pas ce tabou, ni celui de la médecine esthétique d'ailleurs. Elle a ainsi avoué que ses injections lui ont fait du bien, surtout en 2001 après son accident vasculaire cérébral qui avait laissé son visage creusé. «Pendant deux ans, j'ai eu des injections d'acide hyaluronique afin de combler ces creux et réparer les séquelles. Cela m'a guérie aussi bien physiquement que psychologiquement, car j'ai pu retrouver le visage qui était le mien avant l'attaque. Depuis, j'ai également recours aux injections de Skinkooster sur les mains, qui trahissent l'âge d'une femme», a confié l’actrice à «Paris Match».

Pas d'alcool ni de café

Elle a également ajouté avoir pris soin de sa peau dès son adolescence. À 14 ans, sa mère lui avait offert son premier pot de crème hydratante. Elle lui avait conseillé de l'appliquer une fois le matin et une fois le soir. Sharon Stone a également banni l'alcool et le café et a pour habitude de dire dans les interviews: «Pendant la première moitié de ta vie, tu as le visage avec lequel tu es né, et pour la seconde moitié de ta vie, tu as le visage que tu mérites.»

