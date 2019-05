Sharon Stone a toujours été très classe et sexy. L'actrice de 61 ans est un véritable sex-symbol depuis sa participation à «Basic Instinct», en 1992. Cela paraît donc naturel que l'édition portugaise du magazine «Vogue» l'ait choisie pour son numéro spécial sexe.

Elle y est photographiée en noir et blanc par le photographe slovène Branislav Simoncik. Deux couvertures sont proposées au public. Sur la première, Sharon Stone apparaît en body et résilles dans une pose où elle impose. Sur la seconde, elle flotte à la surface de l'eau qui remonte son chemisier fleuri et dévoile sa poitrine. «Quel bon goût, style et magnifique talent. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec «Vogue Portugal», a-t-elle écrit.

Plusieurs projets en préparation

Cette couverture n'est autre qu'une petite partie des projets excitants de l'actrice cette année. À la télévision, elle est attendue dans «The New Pope» aux côtés de Jude Law, mais aussi dans «Ratched», nouvelle série de Ryan Murphy pour Netflix. Et l'actrice va donner la réplique à Robert de Niro et Meryl Streep dans un nouveau film signé Martin Scorsese. Ce long-métrage, probablement pour Netflix également, marquera ses retrouvailles avec le réalisateur new-yorkais, 25 ans après «Casino».

Sharon Stone n'est pas la seule sexagénaire à avoir été mise à l'honneur par «Vogue» ce mois-ci. Madonna fait également la Une de l'édition britannique. Dans l'interview, la pop star commente justement cette question de l'âge: «On a toujours essayé de me réduire au silence, pour une raison ou pour une autre. On m'a dit que je n'étais pas assez jolie, que je ne chantais pas assez bien, que je n'étais pas assez talentueuse ou assez rangée. Et maintenant, c'est parce que je ne suis pas assez jeune. Je me retrouve à combattre l'âgisme parce qu'on me punit d'avoir eu 60 ans.»