Sheila a tenté de reprendre le courant de sa vie après le décès de son fils. En vain. Un an et demi après avoir fait ses adieux à Ludovic Chancel, le deuil est toujours impossible pour Sheila.

L'artiste s’est confiée à «Gala» sur son insurmontable chagrin. «J'ai perdu mon unique enfant. Un bout de moi. Le jour de sa mort, c'est comme si on m’avait arraché une partie de mon corps», a-t-il expliqué, tout en précisant qu'elle apprend «à vivre avec (son) chagrin». Et même si la scène et ses très nombreux fans l’aident à ne pas sombrer, Sheila voit parfois le verre à moitié à vide.

«Sans eux, je ne pense pas que j’aurais pu passer le cap. Parce que je me suis dis à, un moment je vais partir, loin, très loin. Je ne suis pas suicidaire, même si dans les instants de grand désespoir, une folie est toujours possible. Ludo me manque tellement et cette absence est insupportable à vivre…», a-t-elle révélé. (Le Matin)