La Française de 32 ans, 6 albums au compteur depuis 2006, le dernier, «Héros», sorti en septembre 2017, plus de 2 millions de ventes au total, a fait escale à Genève pour nous parler de son prochain show en Suisse romande, le 24 mai 2018 au Métropole de Lausanne. Détendue, souriante et bien dans sa peau, Shy'm n'a pas hésité à revenir surtout sur quelques-uns des événements qui l'ont touchée récemment en tant que chanteuse, mais également en tant que femme.

Vous avez chanté souvent en Suisse, notamment à l'Arena de Genève. Qu'en gardez-vous comme souvenirs?

Que des bons. J'adore me produire chez vous. Les Suisses sont cool et sympathiques. Vous êtes des gens bienveillants. Je ne ressens pas de malice ou de méchanceté de votre part. Même hors de scène, quand je mange dans un restaurant ou que je fréquente une grande surface, je ne me sens pas agressée.

Ce n'est pas le cas partout?

En France, c'est un peu différent. Les personnalités sont assez exposées. La vie privée ou sentimentale est aussi plus souvent mise en avant que l'artistique. Le sensationnel fait vendre et les journalistes préfèrent parler de ma chute de Bercy ou de ma nouvelle coupe de cheveux plutôt que des belles choses de ma carrière.

En parlant de vie privée, on découvre votre papa dans le clip de «Madinina».

Cette chanson parle de la Martinique et de mon père martiniquais. C'était donc logique qu'il y participe. Mais j'avoue, j'ai mis un peu de temps avant de lui demander. Montrer sa famille ou ses amis n'est pas anodin. Il faut penser à l'après et aux répercussions que cela peut avoir sur eux. Reste qu'on est superheureux avec mon papa d'avoir fait ensemble la chanson et le clip. Personnellement, cela m'a émue de retourner en Martinique et de revoir la maison de ma grand-mère, où j'ai passé toutes mes vacances enfant.

Protéger son intimité est-ce quelque chose de compliqué?

Il me semble que je m'en sors pas trop mal, en postant notamment moi-même du contenu non musical sur les réseaux sociaux. Je coupe ainsi l'herbe sous les pieds des journalistes. Bien que je ne réfléchisse jamais aux réactions que peuvent déclencher mes photos.

Comme en automne dernier lorsque vous avez inquiété vos fans avec une image où vous apparaissiez très maigre.

C'est un bon exemple. Les gens ont pensé que j'étais malade ou que je souffrais d'anorexie. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je venais de tourner «À l'état sauvage». Pour les rassurer, j'ai dû expliquer que ma perte de poids était due à ma participation à l'émission.

Comment avez-vous vécu cette aventure au Népal?

Elle m'a chamboulée, m'a bouleversée. Je me suis retrouvée désorientée, déracinée, dans le dur, le très dur. Émotionnellement, ce voyage a été difficile à vivre, mais il a surtout été formateur.

Le courant a bien passé avec l'aventurier Mike Horn?

C'est la rencontre d'une vie. On ne rencontre pas deux fois une personne comme lui. D'ailleurs, j'avais peur qu'avec seulement une heure et demie d'images, l'émission ne puisse pas refléter les cinq jours intenses qu'on a vécus ensemble. Cela n'a pas été le cas. Le montage est authentique. Il n'abîme pas mes souvenirs.

En quoi cette expérience vous servira-t-elle dans votre carrière de chanteuse?

Elle va me servir pour tout. En rentrant, j'ai eu l'impression de me découvrir réellement. Je me suis rendu compte que j'étais bien loin des gens et proche de la nature. C'est étrange et contradictoire avec mes choix de vie et mon métier. Avec Mike, je me suis sentie pleinement heureuse sans avoir à parler, sans avoir à représenter. Depuis douze ans, je suis en représentation continuelle. Et là, je me suis retrouvée entre lui, deux rochers et un bout de chèvre crue. J'ai pu m'autoriser à être fragile, à pleurer et à être courageuse. Après cette aventure, pour la première fois, j'ai réussi à dire que j'étais fière de moi. Ce n'est pas rien.

Avez-vous écrit une chanson durant le tournage?

Non. Je n'avais pas la tête à ça. Je n'ai pensé à rien, même pas à ma famille, mes amis, mes proches, ni même à moi. À mon retour, j'ai d'ailleurs voulu comprendre ce vide que j'ai ressenti et qui m'a bouleversée. J'ai lu les bouquins de Mike et des livres sur la marche et sur son effet thérapeutique.

(Le Matin)