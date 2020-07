Billie Eilish était tellement obsédée par Justin Bieber que ses parents ont envisagé de lui faire suivre une thérapie. C'est ce qu'a révélé la mère de la chanteuse, Maggie Baird, dans un récent épisode du podcast «Me & dad», que Billie Eilish co-anime avec son père Patrick O'Connell.

La mère de Billie Eilish y évoque notamment une anecdote datant de 2012. Alors qu'elle emmenait sa fille à un studio de danse, elle lui a fait écouter la chanson «As Long As You Love Me» de Justin Bieber. La jeune Billie Eilish, alors âgée de 10 ans, était en larmes.

«Elle sanglotait souvent en écoutant «Marina and the Diamonds» ou «As Long As You Love Me», a expliqué Maggie Baird. Pas seulement cette chanson d'ailleurs. C'était pareil avec n'importe quel titre de Justin Bieber. Mais je me souviens très bien de celle-ci, du clip, et de Billie qui m'en parlait tout le temps... Elle était si excitée en y pensant qu'elle en pleurait à chaque fois.»

Aujourd'hui âgée de 18 ans, la principale intéressée confirme cette histoire. Sa mère a alors ajouté qu'elle et son mari avaient songé à demander de l'aide à un professionnel: «Nous avons envisagé de t'emmener en thérapie parce que tu souffrais tellement à cause de Justin Bieber.»

«Il ne savait pas que j'existais»

Heureusement, la situation semble s'être considérablement améliorée pour Bilie Eilish. L'Américaine a d'ailleurs eu l'occasion de collaborer avec son idole de jeunesse dans une reprise de son titre phare, «Bad Guy». La vidéo de la chanson commence d'ailleurs par ces mots: «Je pleurais tout le temps juste parce qu'il ne savait pas que j'existais.»

Pour annoncer la sortie de ce duo revisité, Justin Bieber a partagé sur son compte Instagram une photo de la jeune Billie Eilish dans sa chambre d'enfant, dont les murs sont recouverts de posters à l'effigie du chanteur canadien.

Cover Media/L.P.