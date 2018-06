Slash ne veut plus entendre parler de sa femme, Perla Ferrar, 43 ans, dont il s'est séparé. Afin de pouvoir s'en libérer a The Blast, il a demandé au juge en charge du dossier de leur divorce de pouvoir signer un accord dans lequel il verserait 6,6 millions de dollars à sa future ex-épouse. Il espère ainsi faire accélérer la procédure qui avait débuté en 2014. «Perla a été lente à répondre. Elle a probablement agi de la sorte délibérément. Je veux aller de l'avant dans ma vie», a-t-il déclaré dans les documents légaux.

En plus de cette somme d'argent, Slash aurait aussi accepté de verser une pension alimentaire de 100'000 dollars par mois à son ex jusqu'à sa mort ou à son prochain mariage. Le musicien américain de 52 ans est également prêt à lui laisser deux Mercedes et une Range Rover. En retour, il veut rester l'unique bénéficiaire des intérêts financiers liés à ses guitares, instruments de musiques et diverses sociétés.

Parents de deux garçons, London, 15 ans, et Cash, 13 ans, Slash et Perla Ferra s'étaient mariés en 2001. (Le Matin)