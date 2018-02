«Je ne sors pas de chez moi. Je pense tout à fait possible que le prochain mot que j'entendrai à propos de ce type est qu'il va tuer une femme». C'est l'actrice de la série «NCIS» Pauley Perrette, 48 ans, qui a tenu ces propos. Et l'homme dont elle parle, David Merck, est le SDF qui l'aurait agressée en 2015 et qui a été libéré de l'institution psychiatrique où il avait été interné.

Après avoir frappé Pauley à plusieurs reprises et avoir menacé de la tuer, Merck avait été inculpé pour séquestration par violence, agression et menaces criminelles. Il avait plaidé non coupable, mais avait été reconnu inapte à être jugé. En octobre 2016, Merck avait été transféré en hôpital psychiatrique. (Le Matin)