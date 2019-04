Sophie Davant n'est pas très contente. Une rumeur tenace voudrait que son émission quotidienne «C'est au programme», diffusée le matin sur France 2, disparaisse à la rentrée de septembre prochain.

En effet, dans le cadre des mesures d'économies imposées par l'état au groupe audiovisuel public (France Télévisions doit faire 160 millions d'euros d'économie d'ici à 2022, dont une vingtaine de millions dès cette année), la direction des programmes est en train de préparer la grille 2019-2020. Des ajustements inévitables semblent de rigueur et alimentent les bruits de couloirs, au sein de l'entreprise.

Une nouvelle émission?

Ainsi, si l'on venait toucher à «C'est au programme» qu'elle anime depuis 1998, Sophie Davant a déjà fait savoir qu'elle allait se battre bec et ongles afin d'empêcher cette disparition. 300 000 téléspectateurs français sont tout de même fidèles au poste, chaque jour. Et forte de son immense succès en fin d'après-midi dans «Affaire conclue», la blonde animatrice a un certain poids au sein de France Télévisions.

La direction aurait proposé à Davant une nouvelle émission collée à «Télématin». Mais rien ne semble encore totalement décidé. Ca va chauffer chez France 2. (Le Matin)