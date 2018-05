Sensible à la cause animale, Sophie Marceau apparaît dans la dernière vidéo diffusée par l'association de protection animale L214. Cette dernière présente une enquête filmée en mars 2018 dans les Côtes-d’Armor (en Bretagne) dénonçant un élevage en batterie de poules pondeuses.

L'actrice s'adresse ainsi aux députés, à deux jours de l’examen du projet de loi sur l’alimentation en France, dans l’espoir de mettre fin à ce genre de calvaire subi par des animaux, rapportent nos confrères de Paris Match.

Dans ce taudis, plus de 180'000 poules pondeuses «sont privées de comportements essentiels comme explorer leur environnement, gratter le sol, étendre leurs ailes tout simplement», déplore Sophie Marceau.

Et de s'adresser aux politiciens: «Dans quelques jours, à l’Assemblée nationale, vous serez amenés à vous prononcer pour ou contre l’interdiction de l’élevage des poules en cage. Nous comptons sur vous pour mettre fin à ce supplice vécu chaque année par 33 millions de poules pondeuses. 90% des Français souhaitent cette interdiction. Nous sommes donc très nombreux à demander des changements concrets pour limiter les souffrances des animaux dans les élevages, pendant les transports et dans les abattoirs. Individuellement, collectivement, nous devons agir car nous ne pouvons plus tolérer d'être complices de la maltraitance des animaux, contraire à nos valeurs, à notre éthique et au respect du vivant.»

Pour rappel le projet de loi «Agriculture: équilibre des relations commerciales dans le secteur agroalimentaire» sera révisé à partir du 22 mai prochain.

Deux autres vidéos de L214 publiées la semaine dernière:

(Le Matin)