Sophie Turner a eu des relations autant avec des hommes qu'avec des femmes. La star de 22 ans, qui épousera bientôt Joe Jonas, a évoqué ses expériences dans une nouvelle interview de «Rolling Stone» et pourquoi elle se sent prête, à son âge, à se marier. «J'ai l'impression que mon âme est bien plus âgée que je ne le suis. J'ai l'impression d'avoir vécu assez pour savoir. J'ai rencontré assez de mecs pour savoir. J'ai rencontré assez de filles pour savoir... » Elle a poursuivi: «Tout le monde expérimente. C'est normal quand on grandit. J'aime une âme, pas un genre.»

Elle n'avait d'yeux que pour Justin Bieber

L'actrice de «Game of Thrones» a également avoué qu'elle «s'était préparée à rester célibataire pour le reste de (sa) vie» avant de rencontrer Joe Jonas et de réaliser que c'était son âme sœur. Mais avant qu’ils ne commencent à sortir ensemble, Sophie Turner n’avait d'yeux que pour une autre pop star: Justin Bieber. Et elle admet que son admiration pour le chanteur canadien l’a aidée à comprendre la naïveté de son personnage dans «Game of Thrones», Sansa Stark. «Elle voit le monde à travers des lunettes roses au tout début, a-t-elle déclaré au magazine. Elle est complètement aveuglée par la famille royale. C’est comme tous les fans de Justin Bieber, ils ne se rendent pas compte que Justin a aussi son côté sombre.»

Cela lui a permis de comprendre comment son personnage pouvait tomber amoureuse de l'exécrable jeune roi Joffrey dans la série de fantasy. «Il y a beaucoup de Sansa en moi, ajoute-t-elle. Vous vous lancez dans quelque chose et vous pensez que ce sera un beau rêve, puis vous vous rendrez compte: Oh, attends. Tout est une question de stratégie.» (Le Matin)