Et vous pensiez avoir eu la surprise de la saison avec l’épisode 3 de «Game of Thrones»? Mercredi, deux heures après sa performance avec les Jonas Brothers aux Billboard Music Awards, Joe Jonas, 29 ans, s’est marié avec Sophie Turner, 23 ans.

Une belle nouvelle! Les fans ont commencé à réagir sur Instagram lorsque le DJ Diplo a partagé plusieurs vidéos de la cérémonie sur le réseau social.

On peut voir dans plusieurs publications que l’actrice de «Game of Thrones» se dirige vers l’autel, vêtue de sa robe de mariée. Un sosie d’Elvis Presley était en charge de la cérémonie, les frères de Joe Jonas étaient ses témoins, et on pouvait voir le duo country Dan + Shay chanter leur titre «Speechless».

Après avoir échangé leurs vœux de mariage, les jeunes époux se sont offerts leurs alliances. C’est à ce moment-là que Sophie Turner a murmuré: «Je t’aime. Et je remercie Dieu de t’avoir trouvé.» Ils ont ensuite continué la fête dans la ville du péché.

Félicitations!

(Le Matin)