La dernière saison de «Game of Thrones» commencera le 15 avril 2019 et de nouvelles bandes annonces ne cessent d'être publiées, tout comme des interviews des acteurs. La dernière en date est celle de Sophie Turner, qui incarne Sansa Stark, dans l'édition britannique d'Harper's Bazaar.

La jeune actrice de 23 ans, fiancée à Joe Jonas, évoque sa différence de salaire conséquente avec Kit Harington, qui incarne le héros Jon Snow. Selon les derniers chiffres, elle toucherait 207 000 francs par semaine de tournage, tandis que son collègue toucherait environ 700 000 francs.

Sophie Turner souligne que le rôle de Kit est bien plus important et lui a demandé bien plus de travail sur cette dernière saison: «Kit gagne plus d'argent que moi, mais son histoire est plus importante aussi. En ce qui concerne la dernière saison, il avait environ 70 tournages de nuit, et moi nettement moins.»

L'année dernière, The Observer s'était penché sur le salaire des principaux personnages de la série. Depuis 2014, Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Kit Harington (Jon Snow), Lena Headey (Cersei Lannister), Peter Dinklage (Tyrion Lannister) et Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) touchaient tous 300 000 francs par épisode.

Une grosse augmentation

Une somme qui a grimpé autour de 500 000 francs, selon Vanity Fair, pour la 7e saison. Et visiblement même beaucoup plus: Emilia, Kit, Lena, Peter et Nikolaj ont tous les cinq gagné 700 000 francs par épisode pour cette ultime saison, tandis que Maisie Williams et Sophie Turner ont touché 207 000 francs

La saison 8 de «Game of Thrones» est composée de six épisodes de plus de 60 minutes chacun. Sophie Turner avait 15 ans à peine quand elle a endossé le rôle de Sansa. Elle a grandi devant les caméras et, forcément, sa dernière scène a été un déchirement: «C'est comme un décès dans la famille. Je perds un personnage que j'ai joué si longtemps.» (Le Matin)