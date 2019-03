Y a -t-il eu une relation intime entre deux membres des Spice Girls? C'est la rumeur qui courait depuis de nombreuses années, parmi les fans du groupe féminin vedette britannique.

Et c'était vrai: Mel B vient d'admettre avoir eu une relation sexuelle avec Geri. Lors d'une interview accordée à Piers Morgan, la chanteuse a avoué avoir partagé ce moment spécial, il y a quelques années, avec sa collègue.

«Elle avait de beaux seins», a lâché Mel B. Après quelques tergiversations et devant l'insistance de Piers Morgan, la Spice Girl a lâché le morceau: «Geri va me détester pour ça, parce désormais elle a une vie rangée, dans sa maison de campagne avec son mari. Mais c'est un fait. Ca n'est arrivé qu'une fois et nous en avons rigolé. C'est tout.»

«Etiez-vous amoureuses», a une nouvelle fois insisté Morgan. «Non, nous étions et sommes encore amies», a confirmé Mel B.

(Le Matin)