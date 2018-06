Des procureurs américains ont lancé une enquête pour déterminer si la star de films d'actions Sylvester Stallone devrait être poursuivie en relation avec une agression sexuelle signalée l'an dernier.

«Un dossier a été présenté aujourd'hui par la police de Santa Monica», municipalité qui jouxte Los Angeles, «à propos de Sylvester Stallone», a expliqué mercredi à l'AFP Greg Risling, porte-parole de la procureure de Los Angeles Jackie Lacey. «Il est examiné par notre équipe spécialisée dans les crimes sexuels», a-t-il ajouté.

Le dossier concerne une femme qui a affirmé en novembre que l'acteur de 71 ans, connu pour ses rôles dans les sagas de films d'action «Rocky» et «Rambo», l'avait agressée dans les années 90. M. Risling s'est refusé à donner plus de détails sur les circonstances de cette agression présumée ou de dire si les faits sont prescrits. La police de Santa Monica et l'avocat de la vedette, Martin Singer, n'ont pu être joints dans l'immédiat pour commenter ces informations.

#MeToo

Ces accusations interviennent dans la foulée du mouvement #MeToo qui a braqué l'attention dans le monde entier sur les violences sexuelles à Hollywood et ailleurs. En décembre, M. Singer avait déclaré aux médias américains que son client «conteste catégoriquement cette accusation et il est clair que cette femme a fait un rapport (à la police) pour avoir son histoire publiée dans les médias». Il a reconnu que l'acteur avait eu une relation avec la victime présumée pendant un tournage en Israël en 1987 pendant qu'il était célibataire.

L'avocat a précisé que Stallone envisageait de déposer une plainte pour fausse déclaration. Le mouvement mondial #MeToo a démarré dans la foulée des accusations contre le producteur déchu Harvey Weinstein, inculpé pour viol. Des centaines d'hommes célèbres et puissants ont été à leur tour l'objet d'accusations allant du harcèlement sexuel au viol, à l'instar de l'acteur Kevin Spacey ou du journaliste vedette Charlie Rose. (afp/nxp)