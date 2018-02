Entre Logan Paul qui filme un cadavre dans la «forêt du suicide» au Japon et Hugo Tout Seul qui se fait épingler sur le Web pour sa vidéo en soirée avec une strip-teaseuse, les youtubeurs francophones ont défrayé la chronique en ce début d’année. Car, avec la célébrité, ces nouvelles idoles des jeunes découvrent également les risques de scandale. «Ils sont très connus donc, dès qu’ils font une connerie, les médias montent ça en épingle parce que c’est une manière de faire de l’audience», observe Bertrand Saillen, organisateur du Royaume du Web à Genève et manager des Suisses Le Grand JD et de Dear Caroline.

Mais cette attention médiatique n’a rien d’une excuse à ses yeux. «Les youtubeurs ont la responsabilité d’être des diffuseurs de contenus et de ne pas montrer le mauvais exemple. Certains oublient parfois qu’il y a de véritables personnes derrière leur nombre d’abonnés.» Et celui-ci peut être impressionnant chez les plus influents.

Déjà échaudée par les différents scandales, notamment ceux du youtubeur le plus suivi du monde, PewDiePie, qui a multiplié les blagues antisémites, la plate-forme de partage de vidéos a annoncé qu’elle allait durcir ses règles, pour qu’une vidéo puisse être monétisée, et muscler sa modération. «En cas de bad buzz, le risque pour ces jeunes talents, c’est surtout de perdre leurs partenariats avec les marques qui sont leur source principale de revenus», précise Bertrand Saillen.

Mais ces scandales peuvent aussi avoir des effets positifs: «Peu de gens savaient qui était Logan Paul avant cette vidéo avec le cadavre. Sa notoriété a grandement augmenté depuis.» (Le Matin)