Disneyland, c'est magique! Désormais aussi, c'est super! Et il faudra s'habituer à entendre son enfant dire: «Je peux avoir une photo avec Spider-Man?» En effet, à côté de Mickey et Dark Vador, le parc d'attractions parisien misera à l'avenir sur l'homme araignée, Iron Man, Thor ou encore Hulk. La première phase, appelée «Summer Of superheroes», a été lancée le 9 juin 2018 au Parc Walt Disney Studios avec une mise en scène extraordinaire avec hélicoptère, agents secrets et cascadeurs puis avec le spectacle «Marvel: l'alliance des superhéros», qui permet de voir en chair et en os les personnages popularisés mondialement par les comics puis les films.

Plusieurs personnalités avaient fait le déplacement pour assister à l'événement. Le top Bar Refaeli, les actrices Virginie Elfira et Virginie Ledoyen ou encore les acteurs Michaël Youn, Jérôme Commandeur et Franck Gastambide ont posé aux côtés des Avengers. La joueuse de tennis Serena Williams, toujours à Paris après son forfait en huitièmes de finale, a imité les positions de félin de Black Panther, tandis que l'immense champion de judo Teddy n'avait rien à envier aux Avengers, si puissants qu'ils soient. Les invités ont pu découvrir avant tout le monde le spectacle Marvel dans le Studio Theatre, annoncé comme très ambitieux puisque c'est celui qui réunit le plus de superhéros au monde. Bourré de cascades et d'effets spéciaux, il devrait ravir les visiteurs qui ont toujours voulu voir leur héros de près. Et ce n'est qu'un début puisque Disney ambitionne de faire de Paris la maison Marvel.

L'hôtel New York deviendra Marvel

La firme aux oreilles de souris a annoncé en février un plan de 2 milliards d'euros pour développer le deuxième parc, Walt Disney Studios. Les travaux s'étaleront entre 2019 et 2025 et les premiers aboutissements devraient être visibles à partir de 2021. Dimanche 10 juin en conférence de presse, les responsables ont précisé que les transformations permettront de faire vivre les univers de «La reine des neiges», «Star Wars» et bien sûr Marvel.

Le Rock ‘n’ Roller Coaster avec Aerosmith sera totalement repensé et proposera de faire équipe avec Iron Man et les Avengers pour une aventure à sensations fortes et à grande vitesse. L'hôtel New York sera quant à lui transformé et thématisé Marvel. Ce qui en fera l'unique établissement de ce type au monde. Début des travaux: 2019.

La détermination comme point commun

Et pour ceux qui se demandent si Disney et Marvel sont faits pour se côtoyer dans un même parc, Daniel F. Fields, directeur de création chez Walt Disney Imagineering, a la réponse: «Le lien entre les deux est très proche, notamment en ce qui concerne leurs qualités de héros. Pensez au caractère déterminé de la Veuve noire, on le retrouve chez bien d'autres personnages.» Ne manque plus que de la faire grimper sur le dos de Dumbo dans une prochaine parade pour que le métissage soit parfait.

