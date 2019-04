Stéphane Plaza n'est plus sur le marché. L'agent immobilier a lâché une grosse information le concernant ce mercredi 10 avril dans «Touche pas à mon Poste». Interrogé sur sa vie privée par Cyril Hanouna, il a donné quelques informations sur sa vie amoureuse.

«Tu en es où?», lui a demandé Baba. «Je suis bien. Tout va bien», a répondu Stéphane Plaza. «Je suis bien accompagné. Je suis tellement bien accompagné que je ne regarde plus à côté les menus, ça ne m'intéresse plus du tout. Je pense que je vais aller au mariage», a-t-il déclaré, provoquant la surprise sur le plateau.

«Cela ne sera pas pour cet été»

Forcément, son hôte a souhaité avoir plus de précisions sur cette possible cérémonie. Mais finalement, quelques minutes plus tard, c'est le père de l'animateur de 48 ans qui a débarqué par surprise sur le plateau de l'émission puis Stéphane Plaza a indiqué: «Le mariage, ça ne sera pas pour cet été mais l'été prochain!»

Félicitations! (Le Matin)