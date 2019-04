Yann Barthès et Cyril Hanouna ne s'aiment pas. Chaque soir, «Quotidien» (sur TMC) et «Touche pas à mon poste» (sur C8) sont en concurrence frontale et se tirent dessus à boulets rouges. Mais, surprise, mardi soir, Hanouna a pris la défense de ses adversaires.

En effet, bon nombre d'observateurs et de réseaux sociaux ont moqué le manque total de réactivité de «Quotidien», lundi soir. Alors que tout le monde savait depuis un bon quart d'heure qu'Emmanuel Macron renonçait à s'exprimer à 20h, suite à l'incendie de Notre-Dame, l'émission de Yann Barthès continuait à parler de cette intervention présidentielle comme si de rien n'était. Et comme si elle allait encore avoir lieu.

«J'ai vu beaucoup de tweets concernant l'émission «Quotidien» où plein de gens se sont plaints en disant : 'ils ont prévu de parler du discours de Macron, ils n'ont parlé de la Cathédrale Notre-Dame qu'à la fin'... , a expliqué Cyril Hanouna. Sachez qu'ils ne sont pas en direct car il y a 20 minutes d'écart [entre l'enregistrement et la diffusion] (...) Ils ont essayé de faire le maximum possible pour essayer de couvrir l'événement.»

«J'ai vu beaucoup de gens leur tomber dessus mais ce ne sont ni des amis ni des ennemis, et moi, je n'aime pas quand on s'acharne sur des mecs et qu'il y a une erreur, a poursuivi Hanouna. Ce n'est pas de leur faute (...) Et je vous dis la vérité: ils sont obligés de ne pas être en direct parce que s'il y a un événement ou un truc qui se passe sur le plateau, ils peuvent maîtriser l'antenne. Moi j'ai toujours refusé, je prends un risque mais sachez que je n'ai pas le droit de le faire normalement. Eux, sont dans le bon droit...» Autant dire qu'il va probablement neiger, aujourd'hui.

(Le Matin)