Les déclarations concernant la vie de Johnny Hallyday n’en finissent pas depuis son décès. La dernière en date? Sylvie Vartan. La première femme du chanteur était ce dimanche 24 mars l'invitée de Michel Drucker dans son émission «Vivement dimanche prochain». L'occasion pour ces deux vieux amis de se remémorer quelques souvenirs du défunt rocker.

«Quand on est mélancolique de nature, ça devient plus pesant.» Et alors que Michel Drucker lui demande à propos de Johnny Hallyday: «Qu'est-ce qui avait le plus changé chez lui?», la chanteuse d'origine bulgare lui répond que «cette mélancolie qu'il avait au départ s'est accentuée».

Une vie triste et douloureuse?

Des propos forts de la part de celle qui a passé 15 ans avec lui et qu'elle décrit comme «quelqu'un de seul» même si elle précise: «C'est avec le temps que ça devient plus profond car quand on est jeune on a beaucoup de distraction.»

L'artiste de 74 ans ajoute: «Lorsqu'on a une tendance mélancolique, il y a beaucoup de raisons à ce que l'on se rende compte que la vie peut aussi être triste et douloureuse.» Des propos qui ne devrait pas plaire à celle que le taulier décrivait comme «l'amour de sa vie», à savoir Laeticia Hallyday.

Pas ses meilleures années

Elle a d’ailleurs profité de son passage sur France 2 pour lui lancer une petite pique. Quand le présentateur lui dit que les rééditions des albums de Johnny Hallyday ont rencontré un grand succès notamment grâce à son répertoire unique, Sylvie Vartan répond: «Il y a quelques années, oui, j'avoue aussi.» Sous-entendant par là que les dernières années de Johnny, conseillé par Laeticia sur le plan artistique, n'étaient pas fameuses. (Le Matin)