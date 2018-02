La polémique autour de l'héritage de Johnny Hallyday battant toujours son plein, Sylvie Vartan s'est exprimée pour la première fois à ce sujet sur le plateau de «19h le dimanche» de France 2, dimanche 25 février 2018.

A la fois sincère et émue durant son interview, la chanteuse française a particulièrement touché Michel Polnareff qui se trouvait devant sa télévision ce soir-là. Du coup, quelques minutes après le passage de l'ex-épouse de Johnny Hallyday, le chanteur l'a félicitée en lui écrivant un message sur Twitter. «Bonjour Sylvie, Tu as été parfaite, digne, sincère et émouvante. Ta peine sera ressentie par les millions de gens, qui, comme moi, mais moi je le savais déjà, ont senti ton intelligence à employer les mots qu'il faut dans un contexte qu'on ne peut pas faire plus malsain, peut-on lire. Tu as été sang pour sang classe. Bravo, c'était pas facile de se contrôler quand on hurle intérieurement. On t'aime. Ton copain Michel.» Un message qui a sans doute dû mettre du baume au cœur de Sylvie...

(Le Matin)