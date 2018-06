Lââm n'est pas vraiment connue pour sa discrétion. En plus de ses perruques, de ses bijoux, de ses chapeaux et de ses lunettes pour le moins extravagants, l'artiste n'a pas sa langue dans sa poche et dit les choses de manière cash, très cash.

Matthieu Delormeau est le dernier en date à en avoir fait les frais. Le chroniqueur de «Touche pas à mon poste» a pris la chanteuse pour cible sur C8 en déclarant que si elle avait accepté de participer à «The Island célébrités», c'était pour renflouer son compte en banque et montrer sa tête à la télévision. Ses propos ont fait bondir la principale intéressée qui n'y et pas allée de main morte sur Twitter pour lui répondre.

Lââm a commencé par demandé à Matthieu Delormeau à quoi cela servait de dire qu'elle n'avait plus d'argent. «Tu regardes dans mes comptes? Qu'est-ce que ça peut bien te foutre», a-t-elle écrit. Puis, les choses se sont gâtées et l'interprète de «Petite soeur» a verrouillé la touche majuscule de son clavier pour balancer des insultes.

Ca sert à quoi à matthieu delormeau de dire dans #tpmp

que j'ai accepté the island parce que j'etais en galère et plus d'entrée d'argent ?

Matthieu tu regardes dans mes comptes ?

Et qu'est ce que ca peut te foutre ?

Franchement des critiques de bas étages — LAAM (@LaamOfficial) 6 juin 2018

«Mais ferme ta gueule», a été suivi de «tête de gland» et de «T'as fait quoi d'intéressant pour gagner ton pognon à part montrer ton cul chez TPMP??? Donc avant de critiquer ma carrière regarde ton trou». Tout en finesse... La chanteuse a terminé sa tirade en insistant sur le fait qu'elle s'était sentie humiliée par les propos du chroniqueur: «Je reste un putain d'être humain.»

MATTHIEU DELORMEAU STP

MAIS FERME TA GUEULE !!!!

FILS D'AVOCAT AU BARREAU DE PARIS

ET TON SALAIRE AVEC TA SOCIETE DE PRODUCTION PLUS TPMP

C'EST SUR QUE TU DOIS PAS MANGER DES RAVIOLIS EN BOITE

HONTE A TOI DE RABAISSER LES GENS DEVANT LA FRANCE ENTIERE

TETE DE GLAND !!!!!!!! pic.twitter.com/JktMgdLLzy — LAAM (@LaamOfficial) 6 juin 2018

MATTHIEU DELORMEAU

T'AS FAIT QUOI D'INTERESSANT POUR GAGNER TON POGNON

A PART MONTRER TON CUL CHEZ TPMP ???

DONC AVANT DE CRITIQUER MA CARRIERE REGARDE TON TROU

C'EST PAS UN BOUFFON

QUI VA ME RABAISSER A 46 BALAIS DEVANT LA FRANCE ENTIERE @Mdelormeau #matthieudelormeau pic.twitter.com/b6y7NwqIhe — LAAM (@LaamOfficial) 6 juin 2018

Je voudrais dire une chose

Que matthieu delormeau me critique

donne son avis no blem

Mais me rabaisser

" laam n'a plus de carriere n'a plus d'entrée d'argent n'a plus rien "

Me tuer et m'humilier

devant la france entière

Désolée ça non !!!

je reste un putain d'etre humain — LAAM (@LaamOfficial) 7 juin 2018

(Le Matin)