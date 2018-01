Paris Hilton, Sarah Snyder, Samimiro, Jordyn Woods, les jumelles Shannon et Shannade Clermont... Ces célébrités et mannequins ont en commun d'être des copines de Kim Kardashian et de s'être prêtées au même jeu: se déguiser en Kim et apparaître sur des photos qui semblent prises par des paparazzis à même la rue.

Tout ça pour quoi? Pour promouvoir «Yeezy Season 6», la nouvelle collection de fringues du mari de Kim, Kanye West.

Et ça marche, puisque le post de Kim Kardashian sur Instagram a attiré plus d'un million et demi de likes, et plus d'un million pour celui mettant en scène Paris Hilton! Qui c'est qui est content? Ben Kanye, voyons...

#YeezySeason6 #ParisHilton #ForeverTheOG YEEZYSUPPLY.COM Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 30 Janv. 2018 à 11 :29 PST

#YeezySeason6 Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 30 Janv. 2018 à 4 :23 PST

#YEEZYSEASON6 Une publication partagée par SAMI MIRÓ (@samimiro) le 30 Janv. 2018 à 3 :24 PST

#YEEZYSEASON6 Une publication partagée par Shannon and Shannade Clermont (@clermonttwins) le 30 Janv. 2018 à 6 :57 PST

#YEEZYSEASON6 Une publication partagée par HEIR JORDYN (@jordynwoods) le 30 Janv. 2018 à 4 :31 PST

